Чхало (Чхаленко) Максим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чхало (Чхаленко) Максим Федорович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Чхало Федор Васильевич

Мать: Чхало Татьяна Кондратьевна

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
26.01.1808

Жена: Чхало Ксения Захаровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHD-9?i=85&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Чхало Андрей Максимович

Мать ребёнка: Чхало Ксения Захаровна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Чхало Федор Максимович

Мать ребёнка: Чхало Ксения Захаровна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Чхало Мария Максимовна

Мать ребёнка: Чхало Ксения Захаровна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.05.1825

Сын: Чхало Иов Максимович

Мать ребёнка: Чхало Ксения Захаровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SW3-K?i=314&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Годованник Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Чхало Ксения Захаровна

Валява, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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