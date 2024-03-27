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Бобылёв Егор Федорович

Место рождения

Кузино, Псковская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

18.05.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Бобылёв Фёдор Игнатьевич

Мать: Бобылёва Ирина

Кузино, Псковская губерния
Место жительства
1907
Луговое, Иркутская область
основание населённого пункта
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бобылёв Осип Егорович

Мать ребёнка: Бобылёва Татьяна Андреевна

Луговое, Иркутская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Бобылёв Степан Егорович

Мать ребёнка: Бобылёва Татьяна Андреевна

Луговое, Иркутская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Бобылёв Алексей Егорович

Мать ребёнка: Бобылёва Татьяна Андреевна

Луговое, Иркутская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Бобылёв Александр Егорович

Мать ребёнка: Бобылёва Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Бобылёва Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Бобылёв Иван Егорович

Мать ребёнка: Бобылёва Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Бобылёва Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Бобылёва Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бобылёв Павел

Мать ребёнка: Бобылёва Татьяна Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Награда
Неизвестно
Медаль «За труд в тылу»
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Знак Отличия Военного ордена святого Георгия
Смерть
18.05.1948
Карай, Иркутская область
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