Бобылёв Егор Федорович
Место рожденияКузино, Псковская губерния
Дата рождения1880
Дата смерти18.05.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Бобылёв Фёдор Игнатьевич
Мать: Бобылёва Ирина
Кузино, Псковская губерния
Место жительства
1907
Луговое, Иркутская область
основание населённого пункта
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Бобылёва Татьяна Андреевна
Луговое, Иркутская область
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Бобылёва Татьяна Андреевна
Луговое, Иркутская область
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Бобылёва Татьяна Андреевна
Луговое, Иркутская область
Рождение ребёнка
1915
Сын: Бобылёв Александр Егорович
Мать ребёнка: Бобылёва Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Бобылёва Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Бобылёва Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Бобылёва Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Бобылёва Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бобылёв Павел
Мать ребёнка: Бобылёва Татьяна Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Награда
Неизвестно
Медаль «За труд в тылу»
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Знак Отличия Военного ордена святого Георгия
Смерть
18.05.1948
Карай, Иркутская область