Володина Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1894 ст.
Отец ребёнка: Володин Егор Владимиров
Болотня, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Метрическая книга села Никольского-Поливаново, церковь Николаевская. Калужская губерния, Малоярославецкий уезд.
Смерть
Неизвестно