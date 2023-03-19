Володина Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина Евдокия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1894 ст.

Сын: Володин Козьма Егоров

Отец ребёнка: Володин Егор Владимиров

Болотня, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Метрическая книга села Никольского-Поливаново, церковь Николаевская. Калужская губерния, Малоярославецкий уезд.
Смерть
Неизвестно
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