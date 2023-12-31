Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

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1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
24.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ходаков Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
21.07.1982

Сын: Ходаков Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Ходаков Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
08.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ходаков Анатолий Павлович

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