Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ходаков Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
21.07.1982
Сын: Ходаков Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Ходаков Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
08.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ходаков Анатолий Павлович