Пицхелаури Манана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерико
Отец ребёнка: Пицхелаури Ладыко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пицхелаури Георгий
Отец ребёнка: Пицхелаури Ладыко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пицхелаури Леван
Отец ребёнка: Пицхелаури Ладыко
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пицхелаури Ладыко