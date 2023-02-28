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Чекалов Александр Иоакимович

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

10.09.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1911 ст.

Отец: Чекалов Иоаким Фёдорович

Мать: Чекалова Пелагея Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
11.09.1911 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С 28.07.1941
08.1941 - 12.1941 Тихоокеанский флот, шофер | с 12.1941 в запасе по болезни
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалова Варвара Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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