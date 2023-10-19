Лихарев Алексей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1710 и 1720
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1710 и 1720
Рождение ребёнка
Между 1740 и 1750
Дочь: Харламова Степанида Алексеевна
Мать ребёнка: Лихарева (ильина) Пелагея Евтроповна
Бракосочетание
Между 1740 и 1750
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Волосатова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Лихарева (ильина) Пелагея Евтроповна
Работа или профессия
Неизвестно