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Лихарев Алексей Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1710 и 1720

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1710 и 1720

Отец: Лихарев Игнатий Дмитриевич

Мать: Лихарева Софья Матвеевна

Рождение ребёнка
Между 1740 и 1750

Дочь: Харламова Степанида Алексеевна

Мать ребёнка: Лихарева (ильина) Пелагея Евтроповна

Бракосочетание
Между 1740 и 1750

Жена: Лихарева (ильина) Пелагея Евтроповна

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Волосатова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Лихарева (ильина) Пелагея Евтроповна

Работа или профессия
Неизвестно
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