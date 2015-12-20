Захаров Платон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Платон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.2015

Отец: Захаров Алексей Дмитриевич

Мать: Захарова Мария Сергеевна

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