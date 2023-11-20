Киселёв Андрей Владимирович предприниматель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёв Андрей Владимирович предприниматель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1982

Отец: Киселёв Владимир Николаевич строитель

Мать: Киселёва Марина Геннадьевна строитель

Рождение ребёнка
06.06.2013

Сын: Киселёв Артём Андреевич школьник

Мать ребёнка: Киселёва Алена Сергеевна юрист, сейчас домохозяйка

Рождение ребёнка
13.01.2023

Дочь: Киселёва Арина Андреевна

Мать ребёнка: Киселёва Алена Сергеевна юрист, сейчас домохозяйка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселёва Алена Сергеевна юрист, сейчас домохозяйка

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