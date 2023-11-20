Киселёв Андрей Владимирович предприниматель
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1982
Рождение ребёнка
06.06.2013
Рождение ребёнка
13.01.2023
Дочь: Киселёва Арина Андреевна
Мать ребёнка: Киселёва Алена Сергеевна юрист, сейчас домохозяйка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселёва Алена Сергеевна юрист, сейчас домохозяйка