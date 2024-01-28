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Гетманенко Николай Никитич

Место рождения

село Петровка Черниговской губернии

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

село Петровка Черниговской губернии
Рождение ребёнка
30.01.1913 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гетманенко Пелагея Семеновна

Новоалександровка, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Скрыто настройками приватности
Смерть
1923
Новоалександровка, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
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