Гетманенко Николай Никитич
Место рождениясело Петровка Черниговской губернии
Дата рождения1872 ст.
Дата смерти1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
село Петровка Черниговской губернии
Рождение ребёнка
30.01.1913 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гетманенко Пелагея Семеновна
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Смерть
1923