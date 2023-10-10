Барсукова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Барсуков Василей Мартынов
Отец ребёнка: Барсуков Мартын Семенов
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Барсукова Стефанида Мартынова
Отец ребёнка: Барсуков Мартын Семенов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Барсукова Ефимья Мартынова
Отец ребёнка: Барсуков Мартын Семенов
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Барсукова Анна Мартынова
Отец ребёнка: Барсуков Мартын Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно