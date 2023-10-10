Барсукова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсукова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Барсуков Василей Мартынов

Отец ребёнка: Барсуков Мартын Семенов

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Барсукова Стефанида Мартынова

Отец ребёнка: Барсуков Мартын Семенов

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Барсукова Ефимья Мартынова

Отец ребёнка: Барсуков Мартын Семенов

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Барсукова Анна Мартынова

Отец ребёнка: Барсуков Мартын Семенов

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барсуков Мартын Семенов

Смерть
Неизвестно
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