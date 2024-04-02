Захаров Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
1914 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1912

Дочь: Панкратова Прасковья

Мать ребёнка: Захарова (чернышова) Наталья

Рождение ребёнка
20.12.1914

Дочь: Рыбакова Анастасия

Мать ребёнка: Захарова (чернышова) Наталья

д. Змейка, Муромский уезд, Владимирская губерния
По новому стилю дата рождения считается 10.12.1914
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Захарова (чернышова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова (чернышова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова (чернышова) Наталья

Смерть
Неизвестно
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