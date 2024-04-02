Захаров Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захаров Иван
Рождение ребёнка
19.10.1912
Дочь: Панкратова Прасковья
Мать ребёнка: Захарова (чернышова) Наталья
Рождение ребёнка
20.12.1914
Дочь: Рыбакова Анастасия
Мать ребёнка: Захарова (чернышова) Наталья
д. Змейка, Муромский уезд, Владимирская губерния
По новому стилю дата рождения считается 10.12.1914
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Захарова (чернышова) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова (чернышова) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова (чернышова) Наталья
Смерть
Неизвестно