(Мунк) Матильде Кристине — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мунк) Матильде Кристине

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1866

Дата смерти

20.04.1953

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1866

Отец: Мунк Эдвард Мюре

Мать: Анна Хелене

Смерть
20.04.1953
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