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(Мунк) Матильде Кристине
(Мунк) Матильде Кристине
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.08.1866
Дата смерти
20.04.1953
Пол
Женский
Отец
Мунк Эдвард Мюре
1836 г.р.
Мать
(Борхсениус) Анна Хелене
1838 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1866
Отец:
Мунк Эдвард Мюре
Мать:
Анна Хелене
Смерть
20.04.1953
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