Пурисова (Панфилова) Валентина Сафроновна
Место рожденияс.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пурисов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно