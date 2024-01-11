Пурисова (Панфилова) Валентина Сафроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пурисова (Панфилова) Валентина Сафроновна

Место рождения

с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панфилов Сафрон Федотович

Мать: Панфилова Наталья Тихоновна

с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пурисов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пурисов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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