Попова (Криворотова) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1959
Отец: Попов Петр Трофимович
Мать: Акман Вера Карловна
Рождение ребёнка
18.12.1978
Сын: Криворотов Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Криворотов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
04.06.1981
Сын: Криворотов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Криворотов Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно