Попова (Криворотова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Криворотова) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1959

Отец: Попов Петр Трофимович

Мать: Акман Вера Карловна

Рождение ребёнка
18.12.1978

Сын: Криворотов Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Криворотов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
04.06.1981

Сын: Криворотов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Криворотов Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криворотов Алексей Петрович

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