Сибирякова (Айзатулла Кызы) Зайнаб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибирякова (Айзатулла Кызы) Зайнаб

Место рождения

д.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.10.1929

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской обл.
Рождение ребёнка
09.03.1898

Сын: Сибиряков Исмаил

Отец ребёнка: Сибиряков Навретдин (Нурутдин Юсуф Улы) (Нурутдин Юсуф Улы)

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Сибиряков Навретдин (Нурутдин Юсуф Улы) (Нурутдин Юсуф Улы)

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибиряков Ахметжан

Отец ребёнка: Сибиряков Навретдин (Нурутдин Юсуф Улы) (Нурутдин Юсуф Улы)

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибиряков Мухамеджан

Отец ребёнка: Сибиряков Навретдин (Нурутдин Юсуф Улы) (Нурутдин Юсуф Улы)

д. Овечий Овраг
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдулхаева Алия

Отец ребёнка: Сибиряков Навретдин (Нурутдин Юсуф Улы) (Нурутдин Юсуф Улы)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сибиряков Навретдин (Нурутдин Юсуф Улы) (Нурутдин Юсуф Улы)

Смерть
29.10.1929
с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район,
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