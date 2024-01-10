Сибирякова (Айзатулла Кызы) Зайнаб
Место рожденияд.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.10.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской обл.
Рождение ребёнка
09.03.1898
Сын: Сибиряков Исмаил
Отец ребёнка: Сибиряков Навретдин (Нурутдин Юсуф Улы) (Нурутдин Юсуф Улы)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сибиряков Навретдин (Нурутдин Юсуф Улы) (Нурутдин Юсуф Улы)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибиряков Ахметжан
Отец ребёнка: Сибиряков Навретдин (Нурутдин Юсуф Улы) (Нурутдин Юсуф Улы)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибиряков Мухамеджан
Отец ребёнка: Сибиряков Навретдин (Нурутдин Юсуф Улы) (Нурутдин Юсуф Улы)
д. Овечий Овраг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдулхаева Алия
Отец ребёнка: Сибиряков Навретдин (Нурутдин Юсуф Улы) (Нурутдин Юсуф Улы)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1929
с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район,