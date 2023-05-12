Муратова (Кирясова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Клин, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно