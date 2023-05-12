Муратова (Кирясова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратова (Кирясова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Клин, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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