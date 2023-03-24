Коваленко Степан Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Коваленко Ермолай
Мать: Коваленко Анна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коваленко Вера Александровна
Рождение ребёнка
Около 1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коваленко Вера Александровна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно