Коваленко Степан Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Степан Ермолаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Коваленко Ермолай

Мать: Коваленко Анна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коваленко Вера Александровна

Рождение ребёнка
Около 1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коваленко Вера Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: Коваленко Вера Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Вера Александровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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