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Троицкий Николай Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1848
с. Вознесенское на Слуде, Рыбинского уезда
рукоположен во священника из студента семинарии
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Александра Николаева

Мать ребёнка: Любовь Алексеева

Рождение ребёнка
09.06.1850

Сын: Троицкий Иван Николаев

Мать ребёнка: Любовь Алексеева

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Елизавета Николаева

Мать ребёнка: Любовь Алексеева

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ольга Николаева

Мать ребёнка: Любовь Алексеева

Работа или профессия
1860
с.Вознесенское на Слуду
священник | ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 2005Формулярные ведомости церквей сел Мологского уезда за 1860гс. Вознесенского на СлудуСвященник Николай Иванов Троицкий 35, сын священникажена его Любовь Алекс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Алексеева

Смерть
1862
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