Троицкий Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1848
с. Вознесенское на Слуде, Рыбинского уезда
рукоположен во священника из студента семинарии
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Александра Николаева
Мать ребёнка: Любовь Алексеева
Рождение ребёнка
09.06.1850
Мать ребёнка: Любовь Алексеева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Елизавета Николаева
Мать ребёнка: Любовь Алексеева
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ольга Николаева
Мать ребёнка: Любовь Алексеева
Работа или профессия
1860
с.Вознесенское на Слуду
священник | ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 2005Формулярные ведомости церквей сел Мологского уезда за 1860гс. Вознесенского на СлудуСвященник Николай Иванов Троицкий 35, сын священникажена его Любовь Алекс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Алексеева
Смерть
1862