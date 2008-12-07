Алексеева (Румянцева) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1937
Дата смерти07.12.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.07.1699
Муж: Алексеев Валентин
Новгород
Рождение
09.11.1937
Отец: Румянцев Александр
Мать: Румянцев Татьяна
Рождение ребёнка
11.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Валентин
Россия
Смерть
07.12.2008