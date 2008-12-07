Алексеева (Румянцева) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Румянцева) Нина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1937

Дата смерти

07.12.2008

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.07.1699

Муж: Алексеев Валентин

Новгород
Рождение
09.11.1937

Отец: Румянцев Александр

Мать: Румянцев Татьяна

Рождение ребёнка
11.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Валентин

Россия
Смерть
07.12.2008
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