Дурново Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурново Иван Николаевич

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Место рождения

Калужская губерния

Дата рождения

13.03.1834

Дата смерти

11.06.1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Калужская губерния
Место жительства
С 1834
Калужская губерния
Место жительства
С 1863 по 1870
г. Чернигов, Черниговский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1870
г. Екатеринослав, Екатеринославский уезд Екатеринославской губернии
Смерть
11.06.1903
г. Берлин, Германия
Место жительства
По 1903
г. Берлин, Германия
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