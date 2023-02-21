Дурново Иван Николаевич
Место рожденияКалужская губерния
Дата рождения13.03.1834
Дата смерти11.06.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Калужская губерния
Место жительства
С 1834
Калужская губерния
Место жительства
С 1863 по 1870
г. Чернигов, Черниговский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1870
г. Екатеринослав, Екатеринославский уезд Екатеринославской губернии
Смерть
11.06.1903
г. Берлин, Германия
Место жительства
По 1903
г. Берлин, Германия