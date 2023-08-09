Коршунова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунова Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терёхин Владимир Владимирович

Мать: Любовь Вениаминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коршунов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Коршунов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коршунов Николай Александрович

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