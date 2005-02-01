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(Алёшина) Ирина Яковлевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

?.03.1918

Дата смерти

?.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1918

Отец: Алёшин Яков Андреевич

Мать: Алёшина Татьяна Игнатьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.03.1943

Дочь: Половинкина Татьяна Евсеевна

Отец ребёнка: Баранов Евсей Львович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.06.1947

Сын: Баранов Лев Евсеевич

Отец ребёнка: Баранов Евсей Львович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Евсей Львович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.02.2005
Москва, город федерального значения Москва
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