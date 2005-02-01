(Алёшина) Ирина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения?.03.1918
Дата смерти?.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1918
Отец: Алёшин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
16.03.1943
Дочь: Половинкина Татьяна Евсеевна
Отец ребёнка: Баранов Евсей Львович
Рождение ребёнка
26.06.1947
Сын: Баранов Лев Евсеевич
Отец ребёнка: Баранов Евсей Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.02.2005