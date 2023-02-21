Тиванова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТиванова Анна

Тиванова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Тиванов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Тиванов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Тиванов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиванов Виктор

Отец ребёнка: Тиванов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиванов Николай

Отец ребёнка: Тиванов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиванов Василий

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