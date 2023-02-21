Тиванова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Тиванов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Тиванов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Тиванов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиванов Виктор
Отец ребёнка: Тиванов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиванов Николай
Отец ребёнка: Тиванов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тиванов Василий