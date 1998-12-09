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Каширин Вадим Александрович
Каширин Вадим Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.12.1998
Пол
Мужской
Отец
Каширин Александр
Мать
Каширина (Шестак) Елена Алексеевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
09.12.1998
Отец:
Каширин Александр
Мать:
Каширина Елена Алексеевна
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