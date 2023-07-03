Кочуров Ефрем Семёнович
Место рождениядер. Бакино (Зибеево) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Дата рождения1814
Дата смерти18.04.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Семён Ефимович
Мать: Дарья Павловна
дер. Бакино (Зибеево) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кочуров Василий Ефремович
Мать ребёнка: Кочурова Параскева Федотовна
дер. Ягидокибакинская (Титово) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
18.04.1890