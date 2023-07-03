Кочуров Ефрем Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочуров Ефрем Семёнович

Место рождения

дер. Бакино (Зибеево) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1814

Дата смерти

18.04.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Семён Ефимович

Мать: Дарья Павловна

дер. Бакино (Зибеево) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кочуров Василий Ефремович

Мать ребёнка: Кочурова Параскева Федотовна

дер. Ягидокибакинская (Титово) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
18.04.1890
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