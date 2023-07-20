Зорев Петр Герасимович?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зорев Герасим? ?
Мать: Зорева ? ?
Рождение ребёнка
Около 1912
Мать ребёнка: Зорева ? ?
Рождение ребёнка
1917
Сын: Зорев Григорий? Петрович?
Мать ребёнка: Зорева ? ?
Новиковка, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорев Павел Петрович
Мать ребёнка: Зорева ? ?
Работа или профессия
Неизвестно