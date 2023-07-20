Зорев Петр Герасимович? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорев Петр Герасимович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зорев Герасим? ?

Мать: Зорева ? ?

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Зорев Василий? Петрович?

Мать ребёнка: Зорева ? ?

Рождение ребёнка
1917

Сын: Зорев Григорий? Петрович?

Мать ребёнка: Зорева ? ?

Новиковка, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорев Павел Петрович

Мать ребёнка: Зорева ? ?

Работа или профессия
Неизвестно
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