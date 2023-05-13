Скачкова (Давыдова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скачкова (Давыдова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Губанкова Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Скачков Емельян

Октябрьское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Скачков Иван Емельянович

Отец ребёнка: Скачков Емельян

Октябрьское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скачков Василий Емельянович

Отец ребёнка: Скачков Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скачков Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скачкова Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Скачков Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скачкова Липа Емельяновна

Отец ребёнка: Скачков Емельян

Смерть
Неизвестно
Октябрьское, Коломенский, Московская область
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