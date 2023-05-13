Скачкова (Давыдова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Губанкова Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Скачков Емельян
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Скачков Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скачков Василий Емельянович
Отец ребёнка: Скачков Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скачков Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скачкова Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Скачков Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скачкова Липа Емельяновна
Отец ребёнка: Скачков Емельян
Смерть
Неизвестно