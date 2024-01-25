Завьялов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавьялов Виктор

Завьялов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завьялова Нина Викторовна

Мать ребёнка: Александра (Шура) Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завьялова Галина Викторовна

Мать ребёнка: Александра (Шура) Николаевна

Смерть
Неизвестно
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