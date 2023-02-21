Жиянбаева Зайтуна Азгаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиянбаева Зайтуна Азгаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1989

Дочь: Садретдинова Зиля Уралбековна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.10.1991

Сын: Жиянбаев Эльгиз Рашитович

Отец ребёнка: Жиянбаев Рашит Нигматжанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиянбаев Рашит Нигматжанович

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