Жиянбаева Зайтуна Азгаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1989
Дочь: Садретдинова Зиля Уралбековна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.10.1991
Сын: Жиянбаев Эльгиз Рашитович
Отец ребёнка: Жиянбаев Рашит Нигматжанович
Бракосочетание
Неизвестно