Сысуева Раиса Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысуева Раиса Максимовна

Сысуева Раиса Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.?

Дочь: Дмитриева Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысуев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Сысуев Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Н Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Сысуев Николай Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысуев Николай Матвеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close