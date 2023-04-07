Сысуева Раиса Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.?
Дочь: Дмитриева Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сысуев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Н Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Сысуев Николай Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно