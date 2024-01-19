Кадетов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадетов Павел

Кадетов Павел

Место рождения

Зикеево, Вяземский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зикеево, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зикеево, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зикеево, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зикеево, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close