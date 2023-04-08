Гольдер Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольдер Лидия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1945

Дочь: Фомичева Алла Маеровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольдер Маргарита Маеровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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