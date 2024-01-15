Выборных Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Выборных Николай Андреевич
Отец ребёнка: Выборных Андрей Павлович
Рождение ребёнка
26.10.1929
Дочь: Тыркалова Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Выборных Андрей Павлович
Рождение ребёнка
19.01.1942
Сын: Выборных Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Выборных Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выборных Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Выборных Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выборных Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Выборных Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выборных Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Выборных Андрей Павлович