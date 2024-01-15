Выборных Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выборных Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Выборных Николай Андреевич

Отец ребёнка: Выборных Андрей Павлович

Рождение ребёнка
26.10.1929

Дочь: Тыркалова Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Выборных Андрей Павлович

Рождение ребёнка
19.01.1942

Сын: Выборных Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Выборных Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выборных Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Выборных Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выборных Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Выборных Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выборных Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Выборных Андрей Павлович

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