Минлигел Биктимир Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1855
Сын: Гизатулла Исхак Улы
Отец ребёнка: Исхак Имангулов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гибадулла Исхак Улы
Отец ребёнка: Исхак Имангулов
Рождение ребёнка
16.10.1867
Сын: Зиннатулла
Отец ребёнка: Исхак Имангулов