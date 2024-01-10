Минлигел Биктимир Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минлигел Биктимир Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1855

Сын: Гизатулла Исхак Улы

Отец ребёнка: Исхак Имангулов

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гибадулла Исхак Улы

Отец ребёнка: Исхак Имангулов

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1867

Сын: Зиннатулла

Отец ребёнка: Исхак Имангулов

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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