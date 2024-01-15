Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Karsten) Theresia
(Karsten) Theresia
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1853
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Карстен Генрих
1806 г.р.
Мать
Карстен (Белснер) Анна
1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец:
Карстен Генрих
Мать:
Карстен Анна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия