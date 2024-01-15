(Karsten) Theresia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Karsten) Theresia

(Karsten) Theresia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Карстен Генрих

Мать: Карстен Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close