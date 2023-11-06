Гаврилина Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1935 по 1943
Сын: Гаврилин Александр
Отец ребёнка: Гаврилин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Петрова Алла Петровна
Отец ребёнка: Гаврилин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
04.11.?
Отец ребёнка: Гаврилин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гаврилин Петр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно