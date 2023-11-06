Гаврилина Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилина Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1935 по 1943

Сын: Гаврилин Александр

Отец ребёнка: Гаврилин Петр Яковлевич

Озёры, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Петрова Алла Петровна

Отец ребёнка: Гаврилин Петр Яковлевич

Озёры, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.?

Сын: Гаврилин Роберт Петрович

Отец ребёнка: Гаврилин Петр Яковлевич

Озёры, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилин Юрий Петрович

Отец ребёнка: Гаврилин Петр Яковлевич

Озёры, Озеры, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилин Петр Яковлевич

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