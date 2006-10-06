Федотов Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Андрей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1969

Дата смерти

06.10.2006

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1969

Отец: Федотов Александр Владимирович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

село Ханжиново, Заларинский район, Иркутская область
Бракосочетание
06.10.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.04.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

село Ханжиново, Заларинский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.04.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

село Ханжиново, Заларинский район, Иркутская область
Смерть
06.10.2006
Похороны
Неизвестно
село Ханжиново, Заларинский район, Иркутская область
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