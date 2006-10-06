Федотов Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1969
Дата смерти06.10.2006
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1969
Отец: Федотов Александр Владимирович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
село Ханжиново, Заларинский район, Иркутская область
Бракосочетание
06.10.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.04.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
село Ханжиново, Заларинский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.04.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
село Ханжиново, Заларинский район, Иркутская область
Смерть
06.10.2006
Похороны
Неизвестно
село Ханжиново, Заларинский район, Иркутская область