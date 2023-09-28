Трубицын Никита Леонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Никита Леонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Трубицын Леон Борисов

Мать: Трубицына Ульяна Дементьева

Рождение ребёнка
1745

Сын: Трубицын Акинфей Никитин

Мать ребёнка: Трубицына Матрена Никитина

Рождение ребёнка
1750

Сын: Трубицын Дементий Никитин

Мать ребёнка: Трубицына Матрена Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Матрена Никитина

Место жительства
Неизвестно
Стрелец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Село Нижний Стрелец
Смерть
Неизвестно
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