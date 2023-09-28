Трубицын Никита Леонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Трубицын Леон Борисов
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Трубицына Матрена Никитина
Рождение ребёнка
1750
Сын: Трубицын Дементий Никитин
Мать ребёнка: Трубицына Матрена Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Стрелец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Село Нижний Стрелец
Смерть
Неизвестно