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(Жирнова) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Никифорович

Рождение ребёнка
28.07.1892

Дочь: (Жирнова) Марфа Семёновна

Отец ребёнка: Семён Никифорович

Рождение ребёнка
27.08.1894

Дочь: (Жирнов) Анна Семёновна

Отец ребёнка: Семён Никифорович

Рождение ребёнка
01.09.1896

Сын: Семен Семёнович

Отец ребёнка: Семён Никифорович

Рождение ребёнка
10.11.1897

Сын: Иван Семёнович

Отец ребёнка: Семён Никифорович

Рождение ребёнка
08.02.1900

Сын: Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Семён Никифорович

Рождение ребёнка
08.05.1902

Дочь: (Жирнова) Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Семён Никифорович

Рождение ребёнка
28.01.1905

Сын: Василий Семёнович

Отец ребёнка: Семён Никифорович

Рождение ребёнка
28.10.1906

Сын: Павел Семёнович

Отец ребёнка: Семён Никифорович

Рождение ребёнка
24.12.1909

Дочь: (Жирнова) Клавдия Семёновна

Отец ребёнка: Семён Никифорович

Рождение ребёнка
14.07.1911

Дочь: (Тикунова) Мария Семёновна

Отец ребёнка: Семён Никифорович

Смерть
После 1920

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