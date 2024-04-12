(Жирнова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Никифорович
Рождение ребёнка
28.07.1892
Дочь: (Жирнова) Марфа Семёновна
Отец ребёнка: Семён Никифорович
Рождение ребёнка
27.08.1894
Дочь: (Жирнов) Анна Семёновна
Отец ребёнка: Семён Никифорович
Рождение ребёнка
01.09.1896
Сын: Семен Семёнович
Отец ребёнка: Семён Никифорович
Рождение ребёнка
10.11.1897
Сын: Иван Семёнович
Отец ребёнка: Семён Никифорович
Рождение ребёнка
08.02.1900
Сын: Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Семён Никифорович
Рождение ребёнка
08.05.1902
Дочь: (Жирнова) Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Семён Никифорович
Рождение ребёнка
28.01.1905
Сын: Василий Семёнович
Отец ребёнка: Семён Никифорович
Рождение ребёнка
28.10.1906
Сын: Павел Семёнович
Отец ребёнка: Семён Никифорович
Рождение ребёнка
24.12.1909
Дочь: (Жирнова) Клавдия Семёновна
Отец ребёнка: Семён Никифорович
Рождение ребёнка
14.07.1911
Дочь: (Тикунова) Мария Семёновна
Отец ребёнка: Семён Никифорович
Смерть
После 1920