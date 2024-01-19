Злобин Елисей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗлобин Елисей Иванов

Злобин Елисей Иванов

Место рождения

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Около 1726 г.р.

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Злобин Иван Карпов

Мать: Злобина Марья Савина

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Злобин Евлампий Елисеев

Мать ребёнка: Злобина Афимья Перфилова

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Колупаева Евдокия Елисеева

Мать ребёнка: Злобина Афимья Перфилова

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злобина Афимья Перфилова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close