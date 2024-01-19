Злобин Елисей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Злобин Иван Карпов
Мать: Злобина Марья Савина
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Злобина Афимья Перфилова
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Колупаева Евдокия Елисеева
Мать ребёнка: Злобина Афимья Перфилова
Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Злобина Афимья Перфилова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795