Головчанская (Панкова) Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головчанская (Панкова) Галина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

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Мать

1925 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Панкова Лариса Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2010
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