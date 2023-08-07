Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Федора Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Егор Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федорович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно