Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Федора Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Егор Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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