Ильина (Шацман) Анжела Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Шацман) Анжела Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1961

Отец: Шацман Леонид Соломонович

Мать: Шацман Рамиля Мухидовна

Рождение ребёнка
20.11.1980

Дочь: Макарова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.02.1982

Сын: Макаров Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.07.1986

Дочь: Ильина Эльвира Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

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