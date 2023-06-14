Ильина (Шацман) Анжела Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1961
Отец: Шацман Леонид Соломонович
Мать: Шацман Рамиля Мухидовна
Рождение ребёнка
20.11.1980
Дочь: Макарова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.02.1982
Сын: Макаров Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.07.1986
Дочь: Ильина Эльвира Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан