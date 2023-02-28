Панкова (Игнатова) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1905
ГАКО 33-4-678 БРАК Кросны - Константин Алексеевич Панков, 20 лет, первый брак Боброво - кр-на Ивана Моисеевича Игнатова дочь девица Варвара, 20 лет, первый брак Поручители: жених - Кросны - Алексей Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно