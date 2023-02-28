Панкова (Игнатова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова (Игнатова) Варвара Ивановна

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Место рождения

Боброво, Калужский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

Около 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Боброво, Калужский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
03.10.1905

Муж: Панков Константин Алексеевич

ГАКО 33-4-678 БРАК Кросны - Константин Алексеевич Панков, 20 лет, первый брак Боброво - кр-на Ивана Моисеевича Игнатова дочь девица Варвара, 20 лет, первый брак Поручители: жених - Кросны - Алексей Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно
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