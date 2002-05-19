Малявский Жоржик (Георгий) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малявский Жоржик (Георгий) Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1934

Дата смерти

19.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1934

Отец: Малявский Александр Борисович

Мать: Малявская Нина Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.1965

Дочь: Бобрик Лиля Геогиевна

Мать ребёнка: Малявская Феня Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малявский Генадий Георгиевич

Мать ребёнка: Малявская Феня Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жинько Лена Георгиевна

Мать ребёнка: Малявская Феня Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малявская Феня Дмитриевна

Смерть
19.05.2002
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