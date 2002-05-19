Малявский Жоржик (Георгий) Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1934
Дата смерти19.05.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1934
Рождение ребёнка
30.11.1965
Дочь: Бобрик Лиля Геогиевна
Мать ребёнка: Малявская Феня Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малявский Генадий Георгиевич
Мать ребёнка: Малявская Феня Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жинько Лена Георгиевна
Мать ребёнка: Малявская Феня Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.2002