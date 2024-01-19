Нилова (Струнина) Елизавета Степановна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
21.02.1910
Поручители по жениху: Березниковской волости деревни Прибыткова крестьянин Иван Алексеев Федосеев и Нефедовской волости деревни Заболотья крестьянин Алексей Александров Кучеров; по невесте: Березников... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1923
Отец ребёнка: Нилов Андрей Васильевич
Смерть
1978