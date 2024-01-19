Нилова (Струнина) Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нилова (Струнина) Елизавета Степановна

Место рождения

Еремеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Струнин Степан Андреевич

Мать: Струнина Людмила Герасимовна

Еремеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
21.02.1910

Муж: Нилов Андрей Васильевич

Заболотье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху: Березниковской волости деревни Прибыткова крестьянин Иван Алексеев Федосеев и Нефедовской волости деревни Заболотья крестьянин Алексей Александров Кучеров; по невесте: Березников... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1923

Сын: Нилов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Нилов Андрей Васильевич

Заболотье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1978
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