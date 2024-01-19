Цветкова (Башкирова) Елизавета Артемьевна (Артемiева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Башкирова) Елизавета Артемьевна (Артемiева)

Место рождения

Фомицино, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

12.04.1905 или 06.07.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1905 или 06.07.1905 ст.

Отец: Башкиров Артемий Михайлович (Михайловъ)

Мать: Башкирова Анна Илларионовна

Фомицино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Деревни Фомицына Запасной из мещанъ Артемiй Михайловъ Башкиревъ и законная жена его Анна Иларiонова, оба православного вероисповеданiя, 56-25-268-120об-121 В домовой книге 06.07.1905
Крещение
14.04.1905 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Преображенская церковь, с. Шартаново Чухломского уезда. Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Крестьянские дети деревни Старова Гаврило и Александра Иларiоновы Ананьевы 56-25-268-120об-12... Показать все
Место жительства
До 30.11.1937
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Лиговская 183, кв 18
Место жительства
С 30.11.1937 по 1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дмитровский 11, кв 10
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Цветкова Валентина Степановна

Отец ребёнка: Цветков Степан Федорович

Данные из домовой книги
Бракосочетание
До 1937

Муж: Цветков Степан Федорович

Место жительства
С 1942 по 24.05.1945
Горьковская область
Место жительства
С 24.05.1945
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дмитровский 11, кв 10
Работа или профессия
Около 1946
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ленинград, Трамвайно-троллейбусное Управление Ленсовета, курьер (ЦГАИПД, Ф 411, ОП 6, Д 24)
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