Цветкова (Башкирова) Елизавета Артемьевна (Артемiева)
Место рождения
Дата рождения12.04.1905 или 06.07.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1905 или 06.07.1905 ст.
Деревни Фомицына Запасной из мещанъ Артемiй Михайловъ Башкиревъ и законная жена его Анна Иларiонова, оба православного вероисповеданiя, 56-25-268-120об-121 В домовой книге 06.07.1905
Крещение
14.04.1905 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Преображенская церковь, с. Шартаново Чухломского уезда. Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Крестьянские дети деревни Старова Гаврило и Александра Иларiоновы Ананьевы 56-25-268-120об-12... Показать все
Место жительства
До 30.11.1937
Лиговская 183, кв 18
Место жительства
С 30.11.1937 по 1942
Дмитровский 11, кв 10
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Цветкова Валентина Степановна
Отец ребёнка: Цветков Степан Федорович
Данные из домовой книги
Бракосочетание
До 1937
Место жительства
С 1942 по 24.05.1945
Горьковская область
Место жительства
С 24.05.1945
Дмитровский 11, кв 10
Работа или профессия
Около 1946
Ленинград, Трамвайно-троллейбусное Управление Ленсовета, курьер (ЦГАИПД, Ф 411, ОП 6, Д 24)