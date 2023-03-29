Куралесина Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1896
Дата смерти02.06.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Царькова Елена Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Царькова Елена Лаврентьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий
Смерть
02.06.1987
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область