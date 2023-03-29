Куралесина Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куралесина Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1896

Дата смерти

02.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Царькова Елена Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Царькова Елена Лаврентьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий

Смерть
02.06.1987
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
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