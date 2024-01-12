Лукиных Стефанида Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукиных Стефанида Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Лукиных Стефан Петров

Отец ребёнка: Лукиных Петр Емельянов

село Демино Шадринского уезда
Рождение ребёнка
1768

Сын: Лукиных Ефим Петров

Отец ребёнка: Лукиных Петр Емельянов

село Демино Шадринского уезда
Рождение ребёнка
1772

Сын: Лукиных Василей Петров

Отец ребёнка: Лукиных Петр Емельянов

село Демино Шадринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукиных Петр Емельянов

Место жительства
Неизвестно
село Демино Шадринского уезда
Смерть
Неизвестно
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