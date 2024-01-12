Лукиных Стефанида Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Лукиных Петр Емельянов
село Демино Шадринского уезда
Рождение ребёнка
1768
Сын: Лукиных Ефим Петров
Отец ребёнка: Лукиных Петр Емельянов
село Демино Шадринского уезда
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Лукиных Петр Емельянов
село Демино Шадринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
село Демино Шадринского уезда
Смерть
Неизвестно